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Политика
Власти Крыма заявили о переходе Киева к активным диверсионно-шпионскии действиям
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    Власти Крыма заявили о переходе Киева к активным диверсионно-шпионскии действиям

    13:47  29 Сентября 2017
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    Власти Крыма заявили о переходе Киева к активным диверсионно-шпионскии действиям

    Симферополь, 29 сентября. Киев активизировал диверсионно-шпионские действия, заявил глава государственного комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

    «Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в Крымском регионе не дали, — цитирует Смирнова РИА Новости. — В этой связи Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям».

    Однако он подчеркнул, что жители полуострова находятся в безопасности, так как работа российских спецслужб и бдительность крымчан сводит шансы властей Украины осуществить свою планы к нулю.

    Власти Крыма заявили о переходе Киева к активным диверсионно-шпионскии действиям

    Ранее задержанный в Крыму шпион признался в работе на спецслужбы Украины.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #крым #шпионаж #диверсии
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