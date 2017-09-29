Власти Крыма заявили о переходе Киева к активным диверсионно-шпионскии действиям

В Избранное

Симферополь, 29 сентября. Киев активизировал диверсионно-шпионские действия, заявил глава государственного комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в Крымском регионе не дали, — цитирует Смирнова РИА Новости. — В этой связи Киев перешел к активным диверсионно-шпионским действиям».

Однако он подчеркнул, что жители полуострова находятся в безопасности, так как работа российских спецслужб и бдительность крымчан сводит шансы властей Украины осуществить свою планы к нулю.

Ранее задержанный в Крыму шпион признался в работе на спецслужбы Украины.