Маск лукавит: академик оценил идею использовать ракеты для полетов на Земле

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Американская компания SpaceX приступила к разработке новой многоцелевой ракеты для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии. Идея технически реализуема, но вряд ли такие полеты будут дешевыми, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.

Илон Маск намерен использовать все наработки SpaceX для создания новой ракеты с рабочим названием BFR. Впоследствии она должна будет заменить уже существующие Falcon 9 и Dragon.

«Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса», — подчеркнул американский бизнесмен.

По его словам, перелет из Сиднея в Цюрих должен составить 50 минут.

«Теоретически его идея реализуема, но пока трудно предположить какие сложности могут возникнуть при проведении таких полетов. Кстати, если говорить об оценках, которые Маск приводит относительно дешевизны полета, то здесь он лукавит — это все явно будет дороже. Дело в том, что ракетный пуск по сравнению с полетом самолета технически сложнее, приходится использовать наземное оборудование для обеспечения самого пуска и посадки. Так что экономии не будет по сравнению с самолетом», — поясняет ситуацию академик.

При этом Александр Железняков отмечает, что посадка нового аппарата SpaceX может быть реализована двумя способами: через самолетную или баллистическую схему.

«Насколько я знаю, по проекту Маска не предусматривается выход на околоземную орбиту, там будет фактически суборбитальный полет из одной точки в другую. Посадка может быть реализована «по самолетному», то есть выводится крылатый аппарат, который возвращается на землю используя самолетную схему посадки. Либо может быть использована баллистическая посадка, когда капсула с экипажем спускается под парашютом. Хотя более предпочтительна самолетная посадка, так как она будет более комфортной для тех, кто будет пользоваться услугами такого транспорта», — заключил собеседник ФАН.

Кроме того, Илон Маск намеревается использовать новую ракету для полетов на Марс и Луну. Сначала ракета-носитель должна будет выйти на околоземную орбиту, где будет производиться дозаправка и уже затем BFR продолжит путь до пункта назначения. Новая технология позволит создать базу на естественном спутнике Земли.

На Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды.