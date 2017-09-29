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Происшествия
Два российских туриста утонули в Турции
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    Два российских туриста утонули в Турции

    13:29  29 Сентября 2017
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    Два российских туриста утонули в Турции

    Анталья, 29 сентября. Два российских туриста, отдыхавшие на побережье Средиземного моря в Турции, стали жертвами несчастных случаев.

    Один инцидент произошел в городе Манавгат. 63-летний мужчина во время купания в море начал тонуть, сообщило издание Milliyet. Россиянина попытался спасти турист из Великобритании, но у него не получилось. Врачи, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть гражданина России.

    В этот же день в море утонул другой российский турист. Он также проводил свой отпуск в Манавгате. Турецкие медики не смогли спасти жизнь 60-летнему мужчине, который захлебнулся в воде.

    Тела погибших туристов были доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья. В дальнейшем их отправят в Россию. 

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    Автор: Алексей Громов
    #турция #туристы #происшествие
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