Два российских туриста утонули в Турции

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Анталья, 29 сентября. Два российских туриста, отдыхавшие на побережье Средиземного моря в Турции, стали жертвами несчастных случаев.

Один инцидент произошел в городе Манавгат. 63-летний мужчина во время купания в море начал тонуть, сообщило издание Milliyet. Россиянина попытался спасти турист из Великобритании, но у него не получилось. Врачи, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть гражданина России.

В этот же день в море утонул другой российский турист. Он также проводил свой отпуск в Манавгате. Турецкие медики не смогли спасти жизнь 60-летнему мужчине, который захлебнулся в воде.

Тела погибших туристов были доставлены в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья. В дальнейшем их отправят в Россию.