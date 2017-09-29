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Пощады быть не должно: сенатор Джабаров о борьбе с украинскими шпионами в Крыму
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    Пощады быть не должно: сенатор Джабаров о борьбе с украинскими шпионами в Крыму

    13:59  29 Сентября 2017  /обновлено: 13:59  29 Сентября 2017
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    Джабаров о задержании в Крыму шпионов: Спецслужбы Украины работают против РФ откровенно и цинично

    ФСБ России опубликовало видео задержания в Крыму двух российских граждан — мужчины и женщины, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. По версии ФСБ, подозреваемые передавали Службе безопасности Украины сведения о деятельности Черноморского флота РФ. Задержанный мужчина, который является российским военнослужащим дислоцированного в Крыму подразделения, под видеозапись дал признательные показания в шпионаже в пользу Украины. Вместе с ним задержана его подруга. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. Ситуацию со шпионской деятельностью Украины на российской, да и не только на российской территории Федеральному агентству новостей прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

    «К сожалению, это очень неприятная для нас тема, — отметил сенатор Джабаров. — Дело в том, что после распада Советского Союза наши спецслужбы (не считая Прибалтику) — я имею в виду спецслужбы стран СНГ — были в очень в хороших рабочих отношениях. Мы помогали друг другу, обменивались информацией по угрозам террористического характера и т.д., то есть были коллегами и сотрудниками. Но, к сожалению, все это осталось в прошлом. И сегодня спецслужбы Украины работают против России совершенно откровенно, цинично, не стесняются этого и, по сути, еще больше расшатывают и без того плохие отношения, которые существуют сейчас между нашими странами».

    Джабаров о задержании в Крыму шпионов: Спецслужбы Украины работают против РФ откровенно и цинично

    По словам сенатора, это очень опасно в первую очередь для самой Украины, и подобная деятельность Киеву еще аукнется в будущем.

    «Думаю, это очень опасная тенденция, потому что, как правило, подлобные факты ни к чему хорошему не приводят, и рано или поздно за это придется отвечать, — отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам. —И когда на Украине придет к власти законное правительство, и это правительство захочет восстанавливать отношения с Россией, думаю, эти «отметины прошлого», конечно, будут мешать».

    Ну, а пока Россия будет бороться с попытками шпионажа со стороны украинских спецслужб всеми имеющимися силами и средствами, подчеркнул сенатор.

    «Думаю, ответ России будет очень жестким, мы будем работать и пресекать любую подрывную деятельность украинских спецслужб, которые работают не только против России, но даже против своего народа — мы знаем, что и на востоке Украины совершаются постоянные теракты и диверсии. И я думаю, что здесь пощады быть не должно», — подчеркнул Владимир Джабаров.

    Ранее российские спецслужбы обнародовала имени подозреваемых в шпионаже: это Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

    По данным ФСБ, Долгополов и Сухоносова собирали и передавали украинским спецслужбам «составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

    Задержание Долгополова и Сухоносовой стало очередным эпизодом с задержаниями в Крыму и в других российских регионах людей, которые, предположительно, осуществляли шпионскую деятельность в пользу украинских спецслужб. Среди задержанных как граждане Украины, так и россияне.

    Джабаров о задержании в Крыму шпионов: Спецслужбы Украины работают против РФ откровенно и цинично

    Один из последних подобных эпизодов был в Крыму в августе 2017 года. Тогда российские спецслужбы задержали на полуострове предполагаемого агента СБУ — жителя Харьковской области Геннадия Лимешко, который ранее служил в составе ВСУ старшим разведчиком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. По версии ФСБ, мужчина по заданию СБУ готовил в Крыму серию диверсий — он намеревался обесточить ряд крымских регионов, поджечь лес и спровоцировать горный обвал с целью блокирования автотрассы Судак — Новый Свет. Задержанный дал признательные показания, однако украинские спецслужбы опровергли информацию, что Лимешко действовал по заданию СБУ.

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    Автор: Анна Кириллова
    #крым #фсб #сбу #шпионаж #джабаров
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