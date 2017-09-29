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Общество
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Новороссия
Донбасс сегодня: в Донецке разрушены дома, ВСУ бойкотируют командование, фейковый боевик «сдался» СБУ
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    Донбасс сегодня: в Донецке разрушены дома, ВСУ бойкотируют командование, фейковый боевик «сдался» СБУ

    14:08  29 Сентября 2017
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    Донбасс сегодня: Донецк под огнем, ВСУ бойкотируют командование, фейковый боевик «сдался» СБУ

    Донбасс, 29 сентября. В Донецке из-за обстрела ВСУ разрушены три дома; украинским солдатам надоело служить без отдыха; СБУ и фейковые «боевики ДНР». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 13 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено более 20 мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 20 раз. При обстрелах территорий Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений.

    На донецком направлении ВСУ применяли минометы калибра 82 мм. Наиболее массивным обстрелам подверглись пригороды Донецка. В результате обстрелов Петровского района Донецка разрушены три жилых дома. На луганском направлении огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

    Бойкот ВСУ

    О новом случае массового неподчинения командованию ВСУ со стороны простых солдат сообщили в оперативном командовании ЛНР. Согласно информации, командир одного из взводов призывает подчиненных бойкотировать приказы вышестоящего руководства из-за переноса ротации военнослужащих ВСУ на неопределенное время.

    Как стало известно луганским разведчикам, ротационные мероприятия в 14-й омбр ВСУ должны были начаться в конце сентября — начале октября 2017 года, но вновь были перенесены на неопределенное время. В связи с этим командир третьего взвода первой роты второго батальона 14-й омбр с позывным «Холк», призывает своих подчиненных бойкотировать приказы командования.

    «Помилованный» боевик

    Украинские СМИ в очередной раз потащили за пропагандистами из украинских спецслужб информацию о «боевике ДНР», сдавшемся в руки украинского правосудия и воспользовавшегося программой СБУ «Тебя ждут дома».

    Донбасс сегодня: Донецк под огнем, ВСУ бойкотируют командование, фейковый боевик «сдался» СБУ

    Напомним, данная программа предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР, добровольно сдавшихся и не совершавших особо тяжких преступлений.

    Более того, некоторые журналисты даже написали, что СБУ скоро сама помилует сдавшегося товарища, несмотря на то, что «казнить и миловать» на Украине вправе только суд.

    Донбасс сегодня: Донецк под огнем, ВСУ бойкотируют командование, фейковый боевик «сдался» СБУ

    СБУ на своем сайте сообщает, что сдавшийся воспользовался программой «Тебя ждут дома» и рассказал о подробностях своей «службы в рядах боевиков».

    И в пресс-релизе, и в опубликованном видео, на котором человек с замазанным лицом и измененным голосом что-то рассказывает, отсутствуют любые данные, которые могли бы подтвердить заявление спецслужбы. При этом акцент делается на то, что первоначально мужчина копал окопы, а потом вдруг неожиданно стал охранять «генералов», при этом фамилии, имена, зоны ответственности мифических генералов не названы.

    Как подается информация ДНР и ЛНР

    Когда в руки правоохранителей, военных или чекистов ДНР и ЛНР попадают или сдаются представители украинских властей или военнослужащие добровольческих батальонов и ВСУ, представители республик проводят открытые брифинги и пресс-конференции, где озвучиваются все сведения для идентификации и проверки личности, а также вся информация, которую сообщает задержанный. Именно благодаря этому становится ясно, что заявление об «очередном ВСУшнике», якобы сдавшемся на милость республике, является не фейком и частью пропаганды, а фактом, отражающим реальную картину происходящего.

    За время работы программы СБУ «Тебя ждут дома» в эфире СМИ на нашей памяти не было ни одного «сдавшегося боевика» с раскрытой личностью.

     

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    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #лнр #донецк #новороссия #луганск
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