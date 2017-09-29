Ирак: аль-Абади объявил о начале второго этапа по освобождению Хавиджи от ИГ

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Багдад, 29 сентября. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади сообщил, что войска продолжают зачищать город Хавиджу и его окрестности от боевиков «Исламского государства»1.

По заявлению аль-Абади Хавиджа, расположенная к западу от провинции Киркук, в ближайшее время будет полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Хавиджа является одним из последних бастионов, удерживаемых исламистами на севере Ирака.

Ранее иракское агентство «Аль-Сомария» сообщила, что военная операция против «Исламского государства» началась в районе Анбар и Аш-Шаркат. Правительственные войска планомерно выдавливают игиловцев из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.