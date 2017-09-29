Сирия после двух лет поддержки ВКС РФ: эксперт об итогах военной операции России в САР

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30 сентября военной операции России в Сирии, главной силой которой стали ВКС РФ, исполнится два года. За это время российским военным удалось значительно поменять карту расстановки сил на сирийском театре военных действий в пользу законного правительства Башара Асада и зачистить от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) значительные территории страны. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с директором Центра стратегической конъюнктуры Иваном Коноваловым об итогах работы российской авиации в Сирии.

Наш собеседник обратил внимание на то, что хотя военную операцию России в Сирии начали ВКС РФ, в ней участвуют и российский спецназ (Силы специальных операций), и военная полиция, и военные советники, а также военно-морской флот, группировка которого развернута в восточном Средиземноморье:

«Если вспомнить первые удары ракетами «Калибр» по террористам, они были нанесены вообще из акватории Каспийского моря. Мы здесь можем говорить о межвидовой группировке, которая действует на сирийском театре военных действий. И действует, безусловно, успешно».

По мнению эксперта, речь идет уже не о промежуточных итогах, потому что очевидно, что противника уже добивают:

«Раздельно друг от друга в Сирии действуют две коалиции: российская, в которую, кроме сирийских правительственных войск, также входит и Иран, и американская, где основную силу составляют курды и авиация США. Безотносительно того, как действуют наши «американские коллеги», и сколько они нам уже сделали неприятных сюрпризов, тем не менее, с двух сторон противника добивают. Но основная заслуга в этом принадлежит российским Вооруженным силам и в наибольшей степени — российским ВКС».

Эксперт напомнил, что когда Россия начала свою военную операцию в Сирии, был сломлен наступательный порыв террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Дамаск не пал, и была спасена сирийская государственность, а вместе с тем, вся система безопасности Ближнего Востока, как ее ни пытались разрушить, прежде всего, Соединенные Штаты и их союзники. В дальнейшем сирийская правительственная армия получила возможность передохнуть и перегруппироваться, доукомплектоваться, перевооружиться и начать новое наступление, которое постепенно и с успехом развивалось и сейчас подходит к своему логическому завершению».

Как заметил эксперт, с зачисткой Дейр эз-Зора и всего южного направления, останется только северное — провинция Идлиб:

«Там, конечно, предстоит еще поработать, но наши ВКС совсем недавно показали блестящую работу во время попытки прорыва из провинции Идлиб сил «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ), когда уничтожили там до тысячи боевиков этой террористической организации».

Однако успехи российской авиации способствовали не только уничтожению террористов на территории Сирии:

«Действия ВКС РФ привели тому, что Россия стала ключевым политическим игроком на Ближнем Востоке и заставила, фактически, перейти на свою сторону Турцию, которая в начале действий наших Воздушно-космических сил оказалась чуть ли не главным врагом. Но сочетание военных и дипломатических методов помогли включить Турцию в российскую орбиту на сирийском направлении. И в этом, безусловно, тоже заслуга ВКС РФ».

1 Организация запрещена на территории РФ.