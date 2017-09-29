Азаров о приговоре украинским журналистам: Оппозиционное движение сметет киевский режим

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Бердичевский суд Украины признал журналистов украинского «17 канала» Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в содействии террористической организации, приговорив обоих к девяти годам лишения свободы. Приговор был оглашен 28 сентября. Украинский политик, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал приговор двум журналистам.

Политические заключенные

По версии следствия, Василец и Тимонин виновны в том, что якобы организовали сепаратистский телеканал «Новороссия.TV». Хотя, если быть точным, в 2014 году во время своей поездки в Донецк они всего лишь помогли создать и настроить соответствующую страницу на YouTube.

Обвиняемые в свою очередь вины не признали. По их мнению, сфабрикованное против них дело — лишь повод. Настоящая же причина, по их мнению, кроется в том, что они остро критикуют действующую киевскую власть. Заметим, что арестованы Василец и Тимонин были еще осенью 2015 года и с тех пор находились в СИЗО.

Война с инакомыслием

— Николай Янович, не так давно прошел суд по событиям 2 мая, на котором постановили отпустить нескольких «второмайцев». Также совсем недавно суд отпустил Александра Лавриновича (экс-министр юстиции Украины. — Прим. ФАН). Да даже Коцабу отпустили, в конце концов. Почему в этот раз такой жесткий приговор?

— Прежде всего, приговор журналистам — свидетельство того, что основной упор делается на информационную обработку населения. И все, кто может доносить правдивую информацию до людей, находятся под постоянным преследованием. Об этом, кстати, недавно говорилось на заседании Европарламента. К сожалению, европейские СМИ, да и России, очень слабо откликнулись и практически замолчали это событие. А ведь обсуждение подобного рода произошло впервые за три с половиной года. Европарламент рассмотрел ситуацию с правами человека на Украине, прежде всего, в ограничении средств массовой информации. Кроме того, несколько дней назад в Киеве состоялся съезд блогеров, работников сетей. Они пожаловались на то, что нарушаются их конституционные права на свободу слова.

Приговор Васильцу и Тимонину абсолютно безосновательный и незаконный. Те судьи, которые вынесли это решение, надеюсь, получат в свое время такой же срок за принятие такого решения. Я в этом, кстати, не сомневаюсь. Потому что когда-нибудь наступит такое время на Украине, когда такие судебные решения буду тщательно расследованы и сурово наказаны. Безусловно, внимание общественности нужно привлекать к этому делу.

Ситуация, связанная с обеспечением конституционного права на свободу слова на Украине, — худшая по сравнению с какой-либо страной. Я даже таких примеров не могу назвать, когда по девять лет давали бы за какие-то высказывания. Очень надеюсь, что конституционная инстанция отменит этот незаконный приговор.

— Почему, на ваш взгляд, молчат правозащитные организации?

— Потому, что никаких правозащитных организаций на Украине на самом деле не существует. Более того, существуют определенные организации, которые содержатся на средства либо государственного департамента, либо различных фондов. И они поддерживают определенную политику. Они могут по-разному называться, делать какие-то заявления, чтобы казаться хоть немного объективными. Однако Киев задал определенный тренд, против которого они не идут. Как иначе объяснить то, что доклад ООН о нарушении прав человека на Украине замалчивается украинскими СМИ, различными «правозащитными» организациями.

— Как можно спасти журналистов от такого решения суда, если апелляция защиты не будет удовлетворена?

— Необходимо обращаться во все возможные инстанции, привлекать общественное мнение к этому случаю. Необходимо заставить Европу обратить внимание на такие нарушения прав человека.

— Возможно ли в стране появление независимых СМИ?

— Конечно, возможно. Во-первых, не следует думать, что народ молчит и затих. Как раз подобные судебные процессы показывают, что активное оппозиционное движение набирает на Украине силу. Оно сметет киевский режим. Когда это произойдет, восстановится свобода слова, появятся нормальные СМИ. Этот режим не сможет просуществовать бесконечно долго.