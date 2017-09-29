Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Глава ДНР рассказал о задержании подозреваемых в покушении на министра доходов
Политика
Володин рассказал о перспективе укрепления сотрудничества России и Киргизии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Володин рассказал о перспективе укрепления сотрудничества России и Киргизии

    13:28  29 Сентября 2017
    33

    Володин рассказал о перспективе укрепления сотрудничества России и Киргизии

    Москва, 29 сентября. Визит премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в Государственную думу приведет к дальнейшему укреплению взаимоотношения Москвы и Бишкека. Об этом во время встречи с главой правительства центральноазиатской республики заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин также пообещал, что ГД направит мониторинговую миссию по наблюдению за выборами президента Киргизии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ предоставила Киргизии 200 млн долларов на адаптацию экономики к условиям ЕАЭС.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #киргизия #володин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104971

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29586

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43420

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23965

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9125
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        698
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1820
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9981
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21754