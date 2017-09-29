Володин рассказал о перспективе укрепления сотрудничества России и Киргизии

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Москва, 29 сентября. Визит премьер-министра Киргизии Сапара Исакова в Государственную думу приведет к дальнейшему укреплению взаимоотношения Москвы и Бишкека. Об этом во время встречи с главой правительства центральноазиатской республики заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин также пообещал, что ГД направит мониторинговую миссию по наблюдению за выборами президента Киргизии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ предоставила Киргизии 200 млн долларов на адаптацию экономики к условиям ЕАЭС.