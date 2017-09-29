Песков прояснил вопрос о закрытом показе «Матильды» для администрации президента

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Москва, 29 сентября. Закрытый показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» для администрации президента на данный момент не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили ответить на вопрос, будет ли проведен закрытый показ «Матильды» для администрации президента. Напомним, накануне в ГУМ состоялся такой показ для депутатов Государственной думы.

«Нет, пока нет», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Ранее посмотревшие «Матильду» депутаты Государственной думы поделились впечатлениями.