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Ракка, 29 сентября. Правительственные специалисты восстановили инфраструктуру очередного месторождения в провинции Ракка, разрушенную ВВС США.

Источник в министерстве нефти Сирийской арабской республики сообщил, что правительственные специалисты готовы снова запустить в работу месторождение Вади Абьяд в провинции Ракка. Долгое время нефтяное месторождение контролировалось боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Под предлогом борьбы с исламистами инфраструктура месторождения была уничтожена авиационными ударами международной коалиции во главе с США. В данный момент оборудование восстановлено и внесет значительный вклад в возрождение экономики Сирии, отмечают в министерстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.