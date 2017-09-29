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Ракка: сирийские специалисты восстановили оборудование месторождения Вади Абьяд
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    Ракка: сирийские специалисты восстановили оборудование месторождения Вади Абьяд

    13:01  29 Сентября 2017
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    Ракка: сирийские специалисты восстановили оборудование месторождения Вади Абьяд

    Ракка, 29 сентября. Правительственные специалисты восстановили инфраструктуру очередного месторождения в провинции Ракка, разрушенную ВВС США.

    Источник в министерстве нефти Сирийской арабской республики сообщил, что правительственные специалисты готовы снова запустить в работу месторождение Вади Абьяд в провинции Ракка. Долгое время нефтяное месторождение контролировалось боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Под предлогом борьбы с исламистами инфраструктура месторождения была уничтожена авиационными ударами международной коалиции во главе с США. В данный момент оборудование восстановлено и внесет значительный вклад в возрождение экономики Сирии, отмечают в министерстве.

    Ракка: сирийские специалисты восстановили оборудование месторождения Вади Абьяд

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #нефть #сша #сирия #ракка
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