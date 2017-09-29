Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

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Москва, 29 сентября. Помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил получение Россией аванса от Турции за зенитные ракетные системы С-400. При этом он уточнил, что вопрос о сроках поставки пока находится в стадии обсуждения.

«Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается», — уточнил Кожин.

Турецкая сторона ранее заявляла, что ожидают начала поставок С-400 в ближайшие два года. Напомним, контракт на поставку ЗРК С-400 Москва и Анкара подписали 12 сентября. Этот комплекс не имеет аналогов в мире.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Россия уже получила около 10 заявок на «Трумф», в частности, контракт на поставку был подписан с Китаем.