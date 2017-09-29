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Общество
Лучшее, конечно, впереди: стало известно, сколько россиян не боятся старости
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    Лучшее, конечно, впереди: стало известно, сколько россиян не боятся старости

    14:38  29 Сентября 2017
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    Лучшее, конечно, впереди: стало известно, сколько россиян не боятся старости

    Москва, 29 сентября. Социологи ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше боятся старости. Как следует из данных нового опроса центра, 73% наших сограждан заявили, что их совсем не пугает старость.

    62% участников опроса рассказали, что в старости есть множество плюсов: 36% респондентов указали на общение с близкими, 19% отметили наличие свободного времени, 17% - возможности заниматься любимым делом (17%), еще 13% рассказали об обладании большим жизненным опытом.

    Однако 33% ответчиков в старости никаких преимуществ не увидели. 34% участников опроса страшат болезни и плохое здоровье, 33% боятся маленькой пенсии и нехватки денег, 20% пугает одиночество, а 11% рассказали о страхе смерти.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #вциом #старость #опрос
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