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Россия
Глава Минстроя подсчитал число обманутых дольщиков в России
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    Глава Минстроя подсчитал число обманутых дольщиков в России

    13:04  29 Сентября 2017
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    Глава Минстроя подсчитал число обманутых дольщиков в России

    Москва, 29 сентября. Более 38 тысяч обманутых дольщиков насчитывается в России на данный момент, заявил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

    По данным министерства, в России 830 проблемных объектов. На данный момент в стране насчитывается 38 154 обманутых дольщиков

    «На сегодняшний день в Минстрой поступили планы-графики от 72 субъектов», — заметил Мень.

    Глава Минстроя подсчитал число обманутых дольщиков в России

    По его словам, в этом году должно быть достроено 139 объектов, а в следующем — 187. Через два года будет достроено еще 160 объектов, а через три будут достроены еще 97. В 2021 году, согласно дорожным картам, будут достроены 19 объектов. У 228 объектов сроков достройки нет, уточнил Мень.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #минстрой #дольщики #мень #объекты
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