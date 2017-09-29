Глава Минстроя подсчитал число обманутых дольщиков в России

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Москва, 29 сентября. Более 38 тысяч обманутых дольщиков насчитывается в России на данный момент, заявил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

По данным министерства, в России 830 проблемных объектов. На данный момент в стране насчитывается 38 154 обманутых дольщиков

«На сегодняшний день в Минстрой поступили планы-графики от 72 субъектов», — заметил Мень.

По его словам, в этом году должно быть достроено 139 объектов, а в следующем — 187. Через два года будет достроено еще 160 объектов, а через три будут достроены еще 97. В 2021 году, согласно дорожным картам, будут достроены 19 объектов. У 228 объектов сроков достройки нет, уточнил Мень.