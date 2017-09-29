Путин и Эрдоган не обсуждали возможность полетов ВКС РФ над Турцией — Песков

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Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали возможность пролета самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) над турецкой территорией в связи с операцией в Сирийской республике.

«Такой вопрос не стоял, такого вопроса вообще нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что Турция и Россия поддерживают территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и Ирака.