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Медбрат-педофил изнасиловал двух малолетних девочек в Подмосковье
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    Медбрат-педофил изнасиловал двух малолетних девочек в Подмосковье

    12:42  29 Сентября 2017
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    Медбрат-педофил изнасиловал двух малолетних девочек в Подмосковье

    Москва, 29 сентября. Медбрат из подмосковного Наро-Фоминска обвиняется в изнасиловании двух малолетних девочек, сообщает управление СК РФ по Московской области.

    По версии следствия, 32-летний мужчина работал в районной больнице города Наро-Фоминска. В сентябре 2016 года и январе 2017 года, находясь на рабочем месте, медбрат совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек в возрасте четырех и восьми лет.

    «Во время следствия обвиняемый свою вину не признал», — отмечается в сообщении. В ходе расследования следственные органы опросили более 60 свидетелей и провели около 10 судебных экспертиз.

    В данный момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает «Политэксперт».

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    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #медбрат
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