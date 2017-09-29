Посол ЕС в России рассказал о 40 секундах, проведенных в лифте с Путиным

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Москва, 29 сентября. Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в лифте. По его словам, темой разговора якобы стали обвинения в адрес Москвы со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте.

Экс-глава МИД Литвы утверждал, что в лифте помимо него находились Путин, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и два охранника. Он не стал раскрывать, когда и в какой стране состоялась встреча, однако поделился деталями диалога с российским лидером.

«Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут, потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии», — рассказал он телеканалу «Дождь».

По словам дипломата, Путин повернулся к нему и поинтересовался, почему Даля Грибаускайте настроена против России. Ушацкас ответил, что президент Литвы реагирует на «санкции в отношении литовского экспорта» и угрозу, которая якобы исходит от Москвы.

Как передает «Ридус», Грибаускайте неоднократно подвергала критике политику российских властей и заявляла о некой «угрозе» со стороны нашей страны. В частности, она усмотрела в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017» часть информационной войны и отработку сценариев нападения на соседние страны. При этом в Минобороны РФ подчеркивали, что учения носят исключительно мирный характер, а главной их целью является оборона.