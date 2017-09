Бывший инженер Uber создал собственную религиозную организацию

В Избранное

Лос-Анджелес, 29 сентября. Бывший главный инженер Uber Энтони Левандовски создал собственную религиозную организацию в Калифорнии, сообщили в налогом управлении штата.

Организация Левандоски называется Way of the Future. Он предлагает людям поклоняться божеству, «основанному на искусственном интеллекте».

Отмечается, что он создал «Путь будущего» еще в 2015 году. В документах, которые он подал в налоговое управление Калифорнии, Левандовски указал себя президентом организации и ее генеральным директором. Он убежден, что религия сможет улучшить общество, передает «Подмосковье 360».

Ранее Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне.