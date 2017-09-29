Песков о новых отставках губернаторов: Путин занимается региональной проблематикой

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Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности новых отставок глав российских регионов на следующей неделе. По его словам, российский лидер Владимир Путин продолжает заниматься проблематиков регионов.

«Президент продолжит заниматься региональной проблематикой», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Напомним, президент России отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, главу Нижегородской области Валерия Шанцева, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Также заявления об отставке написали главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

Как следует из доклада холдинга «Минченко Консалтинг», скорая отставка якобы грозит руководителям Мурманской, Новосибирской, Владимирской, Омской и Ивановской областей. По мнению политологов, свои посты могут оставить и губернатор Санкт-Петербурга, главы Северной Осетии, Приморского края, Алтая, Алтайского края и Калмыкии.