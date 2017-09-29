Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Открыто движение по новым путепроводам в Долгопрудном и Красногорске
Общество
Песков о новых отставках губернаторов: Путин занимается региональной проблематикой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков о новых отставках губернаторов: Путин занимается региональной проблематикой

    13:39  29 Сентября 2017
    84

    Песков прокомментировал возможность отставок губернаторов на следующей неделе

    Москва, 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности новых отставок глав российских регионов на следующей неделе. По его словам, российский лидер Владимир Путин продолжает заниматься проблематиков регионов.

    «Президент продолжит заниматься региональной проблематикой», — сообщил журналистам представитель Кремля.

    Напомним, президент России отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, главу Нижегородской области Валерия Шанцева, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Также заявления об отставке написали главы Красноярского края и Дагестана Виктор Толоконский и Рамазан Абдулатипов.

    Песков прокомментировал возможность отставок губернаторов на следующей неделе

    Как следует из доклада холдинга «Минченко Консалтинг», скорая отставка якобы грозит руководителям Мурманской, Новосибирской, Владимирской, Омской и Ивановской областей. По мнению политологов, свои посты могут оставить и губернатор Санкт-Петербурга, главы Северной Осетии, Приморского края, Алтая, Алтайского края и Калмыкии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104969

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29586

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43420

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23964

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триумф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        686
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1819
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9981
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21751