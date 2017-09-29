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Супружеская пара погибла от отравления угарным газом в Саратове
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    Супружеская пара погибла от отравления угарным газом в Саратове

    12:29  29 Сентября 2017
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    Супружеская пара погибла от отравления угарным газом в Саратове

    Саратов, 29 сентября. В Саратове от отравления угарным газом погибли бывшие муж и жена. Как сообщили в областном управлении СК РФ, инцидент произошел накануне в квартире дома по 3-му Поперечному проезду.

    По предварительной информации, в четверг экс-супруги перестали выходить на связь с родственниками, из-за чего те обратились в полицию. На место прибыли специалисты экстренных служб, которые обнаружили тела мужчины и женщины. В СК уточняют, что они скончались в результате отравления угарным газом.

    В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что в горящей квартире под Вологдой погибли две маленькие девочки.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #саратов
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