Супружеская пара погибла от отравления угарным газом в Саратове

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Саратов, 29 сентября. В Саратове от отравления угарным газом погибли бывшие муж и жена. Как сообщили в областном управлении СК РФ, инцидент произошел накануне в квартире дома по 3-му Поперечному проезду.

По предварительной информации, в четверг экс-супруги перестали выходить на связь с родственниками, из-за чего те обратились в полицию. На место прибыли специалисты экстренных служб, которые обнаружили тела мужчины и женщины. В СК уточняют, что они скончались в результате отравления угарным газом.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что в горящей квартире под Вологдой погибли две маленькие девочки.