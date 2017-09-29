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Общество
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Политика
Путин посетит Туркмению 2 октября
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    Путин посетит Туркмению 2 октября

    14:00  29 Сентября 2017
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    Путин посетит Туркмению 2 октября

    Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин посетит Туркмению 2 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Глава государства посетит Туркмению с официальный визитом по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова. Поездка российского президента запланирована на 2 октября.

    «По итогам переговоров запланировано подписание российско-туркменских документов», — констатировали представители пресс-службы Кремля.

    Путин посетит Туркмению 2 октября

    Они уточнили, что лидеры обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, на переговорах будут затронуты актуальные региональные проблемы.

    Ранее Путин подписал указ о наказании министра транспорта России из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», передает Ura.Ru.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #визит #туркмения
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