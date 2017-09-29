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Новости Сирии
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Украина
Кондолиза Райс обратилась к украинцам: Не ждите, что Россию изолируют
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    Кондолиза Райс обратилась к украинцам: Не ждите, что Россию изолируют

    12:18  29 Сентября 2017
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    Кондолиза Райс обратилась к украинцам: Не ждите, что Россию изолируют

    Киев, 29 сентября. Запад не пойдет на международную изоляцию Российской Федерации, которая остается слишком важной страной, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс на форуме на Украине.

    Кондолиза Райс посетила Украину, чтобы принять участие в 14-м ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Экс-глава американской дипломатии считает, стремительный рост украинской экономики легко решит проблему Донбасса.

    «Украинцы, хочу сказать: пока есть время — используйте его на то, чтобы укреплять энергетическую независимость, формировать красивый образ в глазах населения восточных областей. Одним словом — не сидите и не ждите, пока международное сообщество навсегда изолирует Россию, этого не произойдет, потому что она остается важной страной», — цитирует Райс киевское издание «Новое время».

    Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс объяснила Киеву, что необходимо сделать во избежание новых конфликтов и возвращения Донбасса без насилия. Правительство должно приложить все усилия для «построения экономики, борьбы с коррупцией и мудрого управления». Иначе, считает Райс, жителям востока Украины никогда не захочется стать украинцами.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #райс
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