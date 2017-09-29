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Новости Сирии
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Китай произвел успешный запуск ракеты «Чанчжэн-2» с тремя спутниками
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    Китай произвел успешный запуск ракеты «Чанчжэн-2» с тремя спутниками

    12:30  29 Сентября 2017  /обновлено: 12:30  29 Сентября 2017
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    Китай произвел успешный запуск ракеты «Чанчжэн-2» с тремя спутниками

    Пекин, 29 сентября. В Китайской Народной Республике был совершен очередной удачный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2» с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли «Яогань-30-01» на борту.

    Запуск состоялся в 12 часов дня по местному времени, сообщило Центральное телевидение Китая. Интересно, что накануне китайские власти никак не анонсировали это мероприятие. Нынешний запуск стал 251-м для всей серии ракет «Чанчжэн-2». Известно, что запущенные устройства благополучно достигли орбиты.

    Ранее сообщалось, что китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» сгорел в плотных слоях атмосферы.

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    Автор: Алексей Громов
    #китай #космос #технологии
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