Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудил с Совбезом РФ положение в Дейр эз-Зоре
Общество
Политолог: Навальному выгодны проблемы с полицией, чтобы привлечь внимание к угасающей популярности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог: Навальному выгодны проблемы с полицией, чтобы привлечь внимание к угасающей популярности

    13:05  29 Сентября 2017
    57

    Алексей Навальный

    Скандальный российский видеоблогер Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. Если нарушаешь закон, будь готов к тому, что за тобой придут, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

    По данным источника ФАН в столичном главке МВД, причиной задержания стали его призывы к участию в несанкционированном митинге. В настоящее время он находится в ОВД «Даниловский».

    «Все делается сознательно, поскольку отчеты о его «сибирском турне» показывают, что народу приходит все меньше и меньше, людям Навальный просто не интересен. Хотя на эту тему ведутся постоянные споры между противниками и сторонниками того, у кого Photoshop «поддельней», у кого он «более настоящий». Тем не менее факт в том, что народу вовлечено меньше, чем раньше. Конечно, он не политик федерального уровня, каким ему хочется быть, и все это больше похоже на выступление артиста оригинального жанра средней руки, который собирает фанатов своего творчества, выступает перед ними и едет в следующий город. У артистов это называется чес, но вот свой чес Навальный почему-то называет «избирательной кампанией на пост президента РФ». Хотя как название гастролей звучит неплохо. Навальному выгодны проблемы с полицией, это привлечение внимания к угасающей популярности», — заключает Асафов.

    Напомним, ранее в интервью ФАН юрист Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислав Гриб сообщал, что проведение несогласованной акции протеста в Нижнем Новгороде может привести к задержанию и наложению административного штрафа. 27 сентября главное управление МВД по Нижегородской области призвало горожан воздержаться от участия в несогласованной акции, проведение которой было заявлено штабом Навального.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #навальный #нижний новгород #полиция #асафов #задержали #задержан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104888

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29577

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43396

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23923

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9107
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1725
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9972
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21660
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        12126