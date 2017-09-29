Политолог: Навальному выгодны проблемы с полицией, чтобы привлечь внимание к угасающей популярности

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Скандальный российский видеоблогер Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. Если нарушаешь закон, будь готов к тому, что за тобой придут, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

По данным источника ФАН в столичном главке МВД, причиной задержания стали его призывы к участию в несанкционированном митинге. В настоящее время он находится в ОВД «Даниловский».

«Все делается сознательно, поскольку отчеты о его «сибирском турне» показывают, что народу приходит все меньше и меньше, людям Навальный просто не интересен. Хотя на эту тему ведутся постоянные споры между противниками и сторонниками того, у кого Photoshop «поддельней», у кого он «более настоящий». Тем не менее факт в том, что народу вовлечено меньше, чем раньше. Конечно, он не политик федерального уровня, каким ему хочется быть, и все это больше похоже на выступление артиста оригинального жанра средней руки, который собирает фанатов своего творчества, выступает перед ними и едет в следующий город. У артистов это называется чес, но вот свой чес Навальный почему-то называет «избирательной кампанией на пост президента РФ». Хотя как название гастролей звучит неплохо. Навальному выгодны проблемы с полицией, это привлечение внимания к угасающей популярности», — заключает Асафов.

Напомним, ранее в интервью ФАН юрист Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Владислав Гриб сообщал, что проведение несогласованной акции протеста в Нижнем Новгороде может привести к задержанию и наложению административного штрафа. 27 сентября главное управление МВД по Нижегородской области призвало горожан воздержаться от участия в несогласованной акции, проведение которой было заявлено штабом Навального.