Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудил с Совбезом РФ положение в Дейр эз-Зоре
Общество
УФСБ России по Чеченской республике победило в чемпионате по боевой стрельбе в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    УФСБ России по Чеченской республике победило в чемпионате по боевой стрельбе в Петербурге

    12:03  29 Сентября 2017
    53

    УФСБ России по Чеченской республике победило в чемпионате по боевой стрельбе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Десятый открытый чемпионат ФСБ РФ по боевой стрельбе из служебного оружия среди подразделений специального назначения прошел в Петербурге. В нем участвовали команды от подразделений Центра спецназначения ФСБ, спецназа пограничных и территориальных управлений, а также других спецслужб России и правоохранительных органов.

    Хозяевами чемпионата, как и годом ранее, стали сотрудники службы спецназначения «Град» УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

    Первое место в командном зачете заняло УФСБ России по Чеченской республике, второе — УФСБ по Калининградской области, третье — УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В индивидуальном зачете все три места достались УФСБ России по Чеченской республике. В дуэльной стрельбе лучшими стали представители УФСБ РФ по Краснодарскому краю, сотрудники УФСБ России по Чеченской республике оказались вторыми, а третьими — управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, СОБР «Гранит».

    Всего в соревнованиях приняли участие более 80 сотрудников силовых структур РФ. Участники выполняли 10 дневных стрелковых упражнений и 4 ночных, а также соревновались в дуэльной стрельбе. Все упражнения имитировали реальные условия. Во время соревнований использовались пистолеты Ярыгина и «Глок», пистолеты-пулеметы «Витязь» и автоматы Калашникова.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #петербург #фсб #стрельба #чемпионат #соревнования
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104890

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29577

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43397

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23924

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9107
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аванс за «Триуф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триуф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        39
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1729
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9972
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21664