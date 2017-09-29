УФСБ России по Чеченской республике победило в чемпионате по боевой стрельбе в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 29 сентября. Десятый открытый чемпионат ФСБ РФ по боевой стрельбе из служебного оружия среди подразделений специального назначения прошел в Петербурге. В нем участвовали команды от подразделений Центра спецназначения ФСБ, спецназа пограничных и территориальных управлений, а также других спецслужб России и правоохранительных органов.

Хозяевами чемпионата, как и годом ранее, стали сотрудники службы спецназначения «Град» УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Первое место в командном зачете заняло УФСБ России по Чеченской республике, второе — УФСБ по Калининградской области, третье — УФСБ по Петербургу и Ленобласти. В индивидуальном зачете все три места достались УФСБ России по Чеченской республике. В дуэльной стрельбе лучшими стали представители УФСБ РФ по Краснодарскому краю, сотрудники УФСБ России по Чеченской республике оказались вторыми, а третьими — управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, СОБР «Гранит».

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 сотрудников силовых структур РФ. Участники выполняли 10 дневных стрелковых упражнений и 4 ночных, а также соревновались в дуэльной стрельбе. Все упражнения имитировали реальные условия. Во время соревнований использовались пистолеты Ярыгина и «Глок», пистолеты-пулеметы «Витязь» и автоматы Калашникова.