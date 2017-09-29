Курды за сутки уничтожили более десяти боевиков ИГ в Ракке

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Ракка, 29 сентября. Курдские ополченцы атаковали боевиков «Исламского государства»1 в четырех районах города Ракка.

По данным медиа-крыла оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курды из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) наступают на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в кварталах Нахда, Хурия, Хена и Аль-Курд Аль-Амин.

Во время ночных боестолкновений было уничтожено 11 игиловцев, сообщает источник. Курды заявили об одном погибшем ополченце, еще два человека получили ранения.

Отмечается, что в данный момент курдское ополчение контролирует от 70 до 80 процентов города Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.