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Новости Сирии
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Курды за сутки уничтожили более десяти боевиков ИГ в Ракке
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    Курды за сутки уничтожили более десяти боевиков ИГ в Ракке

    12:42  29 Сентября 2017
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    Курды за сутки уничтожили более десяти боевиков ИГ в Ракке

    Ракка, 29 сентября. Курдские ополченцы атаковали боевиков «Исламского государства»1 в четырех районах города Ракка.

    По данным медиа-крыла оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) курды из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) наступают на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в кварталах Нахда, Хурия, Хена и Аль-Курд Аль-Амин.

    Во время ночных боестолкновений было уничтожено 11 игиловцев, сообщает источник. Курды заявили об одном погибшем ополченце, еще два человека получили ранения.

    Отмечается, что в данный момент курдское ополчение контролирует от 70 до 80 процентов города Ракка.

    Курды за сутки уничтожили более десяти боевиков ИГ в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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