Курды бежали от смертника ИГ в провинции Хасака

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Суувейан, 29 сентября. Боевики «Исламского государства»1 захватили у курдов населенный пункт Суувейан в северной провинции Хасака.

Атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начал смертник «Халифата», который на полном ходу направил свой автомобиль на позиции «Сирийских демократических сил» (SDF). Заметив «джихад-мобиль» курды бросились врассыпную, сообщает подконтрольное игиловцам информационное агентство.

Следом за смертником в населенный пункт ворвались основные атакующие силы, после чего ополченцы бежали из Суувейана. Несколько курдов попали в плен боевикам, отмечает источник. После пыток они были казнены исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.