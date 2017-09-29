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Курды бежали от смертника ИГ в провинции Хасака
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    Курды бежали от смертника ИГ в провинции Хасака

    11:58  29 Сентября 2017
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    Курды бежали от смертника ИГ в провинции Хасака

    Суувейан, 29 сентября. Боевики «Исламского государства»1 захватили у курдов населенный пункт Суувейан в северной провинции Хасака.

    Атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начал смертник «Халифата», который на полном ходу направил свой автомобиль на позиции «Сирийских демократических сил» (SDF). Заметив «джихад-мобиль» курды бросились врассыпную, сообщает подконтрольное игиловцам информационное агентство.

    Следом за смертником в населенный пункт ворвались основные атакующие силы, после чего ополченцы бежали из Суувейана. Несколько курдов попали в плен боевикам, отмечает источник. После пыток они были казнены исламистами.

    Курды бежали от смертника ИГ в провинции Хасака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #хасака
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