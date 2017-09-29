Власти США увеличили количество запрашиваемых данных пользователей Apple

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Нью-Йорк, 29 сентября. Представители Apple заявили о том, что за первые шесть месяцев 2017 года власти США направили в корпорацию в 4,5 раза больше запросов на раскрытие информации о пользователях устройств, чем в прошлом году.

С 1 января по 30 июня 2017 года компания Apple получила почти 13,5 тысячи таких запросов. Требуемая информация была предоставлена по 9 тысячам аккаунтов. В докладе, опубликованном на официальном сайте Apple, говорится, что во всех случаях речь шла о данных, предоставляющих важность с точки зрения обеспечения безопасности США. Представители корпорации не стали объяснять в каких именно сведениях нуждались американские официальные лица.

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