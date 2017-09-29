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Технологии
Власти США увеличили количество запрашиваемых данных пользователей Apple
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    Власти США увеличили количество запрашиваемых данных пользователей Apple

    12:05  29 Сентября 2017
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    Власти США увеличили количество запрашиваемых данных пользователей Apple

    Нью-Йорк, 29 сентября. Представители Apple заявили о том, что за первые шесть месяцев 2017 года власти США направили в корпорацию в 4,5 раза больше запросов на раскрытие информации о пользователях устройств, чем в прошлом году.

    С 1 января по 30 июня 2017 года компания Apple получила почти 13,5 тысячи таких запросов. Требуемая информация была предоставлена по 9 тысячам аккаунтов. В докладе, опубликованном на официальном сайте Apple, говорится, что во всех случаях речь шла о данных, предоставляющих важность с точки зрения обеспечения безопасности США. Представители корпорации не стали объяснять в каких именно сведениях нуждались американские официальные лица.

    Власти США увеличили количество запрашиваемых данных пользователей Apple

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что продажи iPhone 8 стартовали в России. 

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #apple
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