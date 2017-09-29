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Общество
Эксперты прогнозируют падение цен на гречку из-за рекордного урожая
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    Эксперты прогнозируют падение цен на гречку из-за рекордного урожая

    13:24  29 Сентября 2017
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    Эксперты прогнозируют падение цен на гречку из-за рекордного урожая

    Москва, 29 сентября. Урожай гречихи в 2017 году может достичь рекордных 1,7 млн тонн — вдвое больше, чем россияне потребляют за год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов агрорынка.

    Специалисты связывают рост урожая с увеличением посевных площадей в нынешнем сезоне и не исключают снижения цен в связи с рекордным сбором. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года гречка может упасть в цене на 30%.

    «Ранее эта культура стала премиальной, в том числе  — из-за информационных вбросов о том, что гречки может не хватить. Цены на нее выросли, а за ними  — и рентабельность бизнеса...Запасы гречки должны остаться и на будущий год», — отметил исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

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    Автор: Борис Любимов
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