Эксперты прогнозируют падение цен на гречку из-за рекордного урожая
Москва, 29 сентября. Урожай гречихи в 2017 году может достичь рекордных 1,7 млн тонн — вдвое больше, чем россияне потребляют за год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов агрорынка.
Специалисты связывают рост урожая с увеличением посевных площадей в нынешнем сезоне и не исключают снижения цен в связи с рекордным сбором. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года гречка может упасть в цене на 30%.
«Ранее эта культура стала премиальной, в том числе — из-за информационных вбросов о том, что гречки может не хватить. Цены на нее выросли, а за ними — и рентабельность бизнеса...Запасы гречки должны остаться и на будущий год», — отметил исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.