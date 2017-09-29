Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудил с Совбезом РФ положение в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    12:30  29 Сентября 2017
    559

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Сирия, 29 сентября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо, боевики «Джейш аль-Ислам» проводят рейды и аресты в поселении Аль-Малиха, в районе Хавиджи уничтожено три «джихад-мобиля» ИГ2. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям боевиков в Алеппо, Хомсе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в районе Халфаи, противостоят ИГ на востоке Хомса.

    «Исламское государство»: противостоит САА в районе Эс-Сухне, атакует позиции ССА в провинции Даръа.

    «Джейш аль-Ислам»: проводят рейды и аресты в поселении провинции Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ  на юго-западе Даръа.

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям коалиции «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо. По данным автора публикации российская авиация ударила по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»4 в районах населенных пунктов Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

    Ранее сообщалось, что радикальные боевики, базирующиеся в западной части региона открыли огонь по административному центру провинции. Местные источники пишут, что ракетные удары исламистов пришлись на центральные улицы и жилые районы Алеппо.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»3 отмечается в районе города Эс-Сухне. О боестолкновениях сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@Palmyra01). Военный источник в Twitter (@PalmyraRev1) пишет, что продвижение сирийской армии в этом районе поддерживают ВКС РФ.

    Ранее сообщалось, что для отвлечения внимания сирийских войск от зачистки Дейр эз-Зора, мобильные отряды террористов ИГ предприняли несколько попыток атаковать ключевую трассу Дейр эз-Зор – Пальмира. Бойцы армии САР отражают атаки радикальных исламистов. Значительную поддержку войскам Башара Асада оказывают ВКС России.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» проводят рейды в поселении Аль-Малиха, передает местный источник в социальной сети Twitter (@jaishalislam). В ходе обысков радикалы арестовывают всех сторонников правительства Башара Асада. По данным автора публикации, члены «Джейш аль-Ислам» проводят рейды в сотрудничестве с другими группировками вооруженной оппозиции, действующими в регионе.

    На юго-западе провинции Даръа военные действия активизировали боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что неизвестная вооруженная группа, предположительно члены ИГ, напала на отряд Сирийской свободной армии (ССА).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Российская авиация нанесла ряд ударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Хиш на юге провинции Идлиб, пишет военный Telegram-канал (@NRVR11). Также по данным автора публикации авиаудары ВКС РФ пришлись на зоны дислокации радикальных военизированных формирований в окрестностях поселений Аль-Бушейрия на западе региона и Кафр Джалис к северу от города Идлиб.

    Ранее сообщалось, что в результате боевых вылетов российских летчиков на территориях к югу от административного центра провинции было ликвидировано, по меньшей мере, 32 исламиста «Джебхат Фатх Аш-Шам»5, пятеро из которых принадлежали к командованию группировки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    ВКС РФ продолжают оказывать значительную поддержку военной операции против радикальных исламистов на севере провинции Хама. Военный источник в Telegram (@NRVR11) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям боевиков в окрестностях города Аль-Латамина. Одновременно с этим Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов в окрестностях населенного пункта Халфая.

    Ранее сообщалось, что в результате боевых вылетов ВКС РФ было разрушено несколько командных пунктов боевиков, а также часть военной техники радикалов неподалеку от границы провинций Хама и Идлиб.

    Ирак

    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» сообщает, что на мине, установленной радикальными исламистами на дороге между населенными пунктами Самарра и Ад-Дор, подорвался танк и несколько автомобилей армии Ирака.

    Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили три «джихад-мобиля» «Исламского государства» в окрестностях города Хавиджа. Об этом пишет военный канал в Telegram (@teamsmediawar_1).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #идлиб #даръа #сса #хомс #хавиджа #эс-сухне
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа
    Сирия новости 29 сентября 07.00: «Нусра» пополнила ряды бойцами из Израиля, новые потери ИГ в Дейр эз-Зоре  
    Сирия итоги за сутки на 29 сентября 06.00: курды получили новую партию оружия США, работа ВКС РФ в Хаме и Идлибе
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ из нескольких деревень в Хаме и Хомсе 
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104890

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29577

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43397

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23924

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9107
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аванс за «Триуф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        Аванс за «Триуф»: Россия получила от Турции деньги за ЗРК  С-400

        13:05   29 Сентября 2017
        39
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1729
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9972
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21664