Сирия новости 29 сентября 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, «Джейш аль-Ислам» арестовывает жителей Даръа

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Сирия, 29 сентября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо, боевики «Джейш аль-Ислам» проводят рейды и аресты в поселении Аль-Малиха, в районе Хавиджи уничтожено три «джихад-мобиля» ИГ2. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям боевиков в Алеппо, Хомсе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в районе Халфаи, противостоят ИГ на востоке Хомса.

«Исламское государство»: противостоит САА в районе Эс-Сухне, атакует позиции ССА в провинции Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: проводят рейды и аресты в поселении провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на юго-западе Даръа.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям коалиции «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо. По данным автора публикации российская авиация ударила по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»4 в районах населенных пунктов Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

Ранее сообщалось, что радикальные боевики, базирующиеся в западной части региона открыли огонь по административному центру провинции. Местные источники пишут, что ракетные удары исламистов пришлись на центральные улицы и жилые районы Алеппо.

Провинция Хомс

Ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»3 отмечается в районе города Эс-Сухне. О боестолкновениях сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@Palmyra01). Военный источник в Twitter (@PalmyraRev1) пишет, что продвижение сирийской армии в этом районе поддерживают ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что для отвлечения внимания сирийских войск от зачистки Дейр эз-Зора, мобильные отряды террористов ИГ предприняли несколько попыток атаковать ключевую трассу Дейр эз-Зор – Пальмира. Бойцы армии САР отражают атаки радикальных исламистов. Значительную поддержку войскам Башара Асада оказывают ВКС России.

Провинция Даръа

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» проводят рейды в поселении Аль-Малиха, передает местный источник в социальной сети Twitter (@jaishalislam). В ходе обысков радикалы арестовывают всех сторонников правительства Башара Асада. По данным автора публикации, члены «Джейш аль-Ислам» проводят рейды в сотрудничестве с другими группировками вооруженной оппозиции, действующими в регионе.

На юго-западе провинции Даръа военные действия активизировали боевики «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что неизвестная вооруженная группа, предположительно члены ИГ, напала на отряд Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Идлиб

Российская авиация нанесла ряд ударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Хиш на юге провинции Идлиб, пишет военный Telegram-канал (@NRVR11). Также по данным автора публикации авиаудары ВКС РФ пришлись на зоны дислокации радикальных военизированных формирований в окрестностях поселений Аль-Бушейрия на западе региона и Кафр Джалис к северу от города Идлиб.

Ранее сообщалось, что в результате боевых вылетов российских летчиков на территориях к югу от административного центра провинции было ликвидировано, по меньшей мере, 32 исламиста «Джебхат Фатх Аш-Шам»5, пятеро из которых принадлежали к командованию группировки.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают оказывать значительную поддержку военной операции против радикальных исламистов на севере провинции Хама. Военный источник в Telegram (@NRVR11) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям боевиков в окрестностях города Аль-Латамина. Одновременно с этим Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов в окрестностях населенного пункта Халфая.

Ранее сообщалось, что в результате боевых вылетов ВКС РФ было разрушено несколько командных пунктов боевиков, а также часть военной техники радикалов неподалеку от границы провинций Хама и Идлиб.

Ирак

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» сообщает, что на мине, установленной радикальными исламистами на дороге между населенными пунктами Самарра и Ад-Дор, подорвался танк и несколько автомобилей армии Ирака.

Солдаты иракской армии совместно с бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили три «джихад-мобиля» «Исламского государства» в окрестностях города Хавиджа. Об этом пишет военный канал в Telegram (@teamsmediawar_1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)