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Политика
Мандат США гарантирует безопасность: Саакашвили прогнозируют большое будущее на Украине
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    Мандат США гарантирует безопасность: Саакашвили прогнозируют большое будущее на Украине

    14:54  29 Сентября 2017
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    Страсти по Саакашвили: какое политическое будущее ожидает бывшего грузинского лидера

    Опальный экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что находится в Киеве в собственной квартире.

    «Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и, если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ, приходи сюда, я недалеко», — написал политик в своем Facebook в ответ экс-лидеру «Правого сектора»1 (деятельность экстремистской организации запрещена в РФ) Дмитрию Ярошу, который ранее заявил о готовности остановить «прорыв» Саакашвили огнем на поражение.

    Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил события, происходящие вокруг Михаила Саакашвили, а также перспективы его политического будущего с аналитиком и независимым журналистом Александром Асафовым.

    — После «прорыва» Саакашвили в отношении бывшего грузинского лидера было возбуждено уголовное дело. Когда он находился во Львове, никаких действий в отношении Саакашвили со стороны украинских правоохранительных структур не принималось, в том числе из-за прохладных отношений властей Львова и официального Киева. Почему теперь, когда бывший губернатор Одессы находится в Киеве, в отношении него не принимаются меры, предусмотренные законом?

    — Мы видим, что Михаил Саакашвили не первый день в Киеве, он проводил публичные мероприятия. Официальные лица, представляющие силовые структуры, уже сделали заявление, что причин для задержания Саакашвили у них нет. А американский «надсмотрщик», официальный представитель Госдепа Курт Волкер, настоятельно рекомендовал бывшему президенту Грузии пойти в суд с требованием рассмотреть вопрос о незаконности лишения его гражданства. Я думаю, имея американский «мандат», Саакашвили чувствует себя прекрасно и находится в полной безопасности. Он не будет ни задержан, ни арестован до тех пор, пока исполняет волю пославших его американцев. А воля их следующая: поскольку они видят, что реализация так называемых реформ осуществляется не очень эффективно, было принято решение провести досрочные выборы в Верховную раду, чтобы сформировать полностью лояльный к американским властям и их коммерческим структурам парламент и привести к власти оппозиционную силу. В этот альянс могут войти Тимошенко (Юлия Тимошенко, политик, лидер партии «Батькивщина»), Саакашвили, Садовой (Андрей Садовой, мэр Львова, лидер партии «Самопомощь») и некоторые другие игроки.

    — Существует ли, по-вашему, вероятность физического устранения Михаила Саакашвили?

    — В стране с крайне неблагоприятной криминогенной обстановкой, где не работают законы, а право на насилие есть не только у государства, но и у кучи незаконных вооруженных формирований, возможно все. Мы видим, что раз за разом происходят заказные убийства, в том числе и журналистов, а также различного рода товарищей, беглых из России. Поэтому исключать не стоит ни один из вариантов. Но я напомню, как сообщают украинские СМИ, Саакашвили передвигается под охраной, состоящей из боевиков батальона «Донбасс» и других коммерческих структур. Я думаю, свою безопасность Михаил Саакашвили продумал. Я не думаю, что его физическое устранение для его политических оппонентов может являться какой-то эффективной и успешной стратегией. Я повторюсь, он находится под американским «мандатом», Саакашвили будет следовать указаниям своих кураторов и делать все, что ему будет угодно. И в Киеве, и где угодно. Если понадобится, он выступит и в Верховной раде. Причем, по его же собственным словам, у него сейчас нет вообще никаких документов.

    Страсти по Саакашвили: какое политическое будущее ожидает бывшего грузинского лидера

    — Учитывая особенности украинской судебной системы, какова вероятность, что Саакашвили сможет вернуть гражданство?

    — Это зависит от позиции Америки. Естественно, что Порошенко никогда не согласится вернуть Михаилу Саакашвили гражданство, потому что у Порошенко и Авакова есть вполне четкая и определенная договоренность с Грузией по выдаче бывшего лидера страны и помещении его в теплую, уютную камеру. Если бы у Порошенко была возможность это сделать, он бы уже достаточно давно осуществил свой замысел. Но ситуация складывается не в пользу Киева.

    — Какое политическое будущее может ожидать Саакашвили? На какую высокую должность он может претендовать в будущем?

    — Это интересный вопрос. У него не отрицательный рейтинг среди потенциального электората, рейтинг небольшой, но он есть. Также у Саакашвили есть определенное количество сторонников. Но занять пост президента у него не хватит ни рейтинга, ни сил. Это, опять же, тот вопрос, какие силы его будут поддерживать. Войти на досрочных выборах в Верховную Раду и получить вместе с союзными оппозиционерами, в том числе с Тимошенко, у которой самый высокий рейтинг, он может. Как они поделят свое влияние внутри Рады, это уже другая история. Но если досрочные выборы состоятся, и Порошенко не удастся нейтрализовать их с помощью введения чрезвычайного положения, которое остановит все электоральные процессы в стране (документ о ЧП был подписан Петром Порошенко вчера, 28 сентября), то после выборов в Раду парламентарии устроят досрочные выборы президента. Если это произойдет, оппозиция сцепится друг с другом. Саакашвили не соперник Тимошенко, она его играючи обойдет.

    Страсти по Саакашвили: какое политическое будущее ожидает бывшего грузинского лидера

    — Насколько остро будет протекать электоральный процесс на грядущих выборах президента Украины?

    — Украина — это такая страна, где любые политические процессы протекают максимально остро. В политическом поле есть несколько функциональных блоков, силы которых примерно равны. Их даже нельзя назвать полностью политическими, потому что часть из них – это чисто силовые структуры. Любой электоральный процесс будет протекать маниакально и ярко. Нас ожидает немало интересных событий, которые будут сопровождать выборы. Это будет «африканское» зрелище с похищениями, информационной войной с помощью компромата, яркими публичными заявлениями и массовыми выступлениями вооруженных людей из незаконных формирований. Будет грандиозное шоу. Но когда состоятся выборы президента, и как они будут протекать, предсказать невозможно. На выборы влияет огромное количество факторов: это и закон о реинтеграции, в котором Россия представлена «агрессором» и «оккупантом», это и дальнейшие действия Международного валютного фонда. Также выборы зависят от того, удастся ли провести через Раду непопулярные законы о пенсионной реформе и передаче сельскохозяйственных земель иностранным инвесторам. Факторов очень много.

    — Если представить, что пост главы Украины занял иной президент, может ли Саакашвили получить кресло, допустим, премьер-министра?

    — У Саакашвили есть все шансы стать и спикером Верховной рады, министром и, может быть, даже премьером. Но это зависит от того, насколько эффективно он будет защищать политические интересы США, а также от того, сможет ли Петр Алексеевич Порошенко договориться о снижении давления со стороны Вашингтона на Киев через формирование так называемого гражданского общества.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #саакашвили #политика
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