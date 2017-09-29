Ирак: суннитские лидеры выступили в поддержку независимости Курдистана

В Избранное

Эрбиль, 29 сентября. Иракские арабы-сунниты собрались в Эрбиле для поддержки курдской независимости.

В столице Иракского Курдистана состоялась конференция, в которой приняли участие арабские лидеры суннитов, выразившие свою позицию по отношению к независимости курдской автономии. Лидеры прибыли из провинций Багдад, Анбар, Киркук, Дияла, Салахаддин и Ниневия.

Один из представителей арабов Наджа Аббас Мизан отметил, что иракские сунниты за последние годы пострадали от действий террористов, а также от шиитского правительства в Багдаде. Он выразил благодарность властям Курдистана за предоставление убежища своему народу и поддержал решение об отделении региона от Ирака.