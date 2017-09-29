Япония предупредила о возможности новых военных испытаний КНДР

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Токио, 29 сентября. Глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что КНДР может провести новые военные испытания в преддверии выборов нижней палаты парламента Токио. В это время в Пхеньяне будет отмечаться годовщина создания Трудовой партии Кореи.

«Там есть обычай проводить до или после таких праздников различные военные испытания», – отметил министр.

По его словам, власти Японии планируют принять особые меры безопасности в связи с новыми провокациями Северной Кореи, которые могут произойти в начале октября.

В конце сентября японский премьер-министр Синдзо Абэ приказал министру обороны Онодэре находиться в пределах Токио до проведения выборов 22 октября. Это необходимо для обеспечения максимально быстрой реакции в случае новых провокаций со стороны КНДР, передает ТАСС.