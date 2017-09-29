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Запрет на продажу алкоголя во дворах рассматривают в Петербурге
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    Запрет на продажу алкоголя во дворах рассматривают в Петербурге

    11:28  29 Сентября 2017
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    Запрет на продажу алкоголя во дворах рассматривают в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 сентября. В Законодательном собрании Петербурга хотят запретить продажу алкоголя во дворах жилых домов.

    Комитет по законодательству предлагает внести поправки в городской закон об обороте алкогольной продукции, согласно которому продажа алкоголя во дворах жилых домов будет запрещена, передает ЗакС.ру.

    Предполагается, что под запрет должны попадать магазины со входом со стороны подъездов, а также торговые точки, расположенные внутри дворов.

    Как пояснил глава комитета Денис Четырбок, законопроект призван «исправить ситуацию, когда алкоголь является самым доступным товаром торговой сети». По мнению депутата, продажа алкоголя в жилых домах приводит к «повышению криминальной ситуации».

    Напомним, в настоящее время законом запрещено продавать алкоголь в непосредственной близости от социальных объектов: детских садов, школ, больниц и др., а также вблизи вокзалов и аэропортов.

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    Автор: Алексей Громов
    #алкоголь #петербург #закон
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