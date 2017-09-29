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Акушер заплатит полмиллиона рублей за смерть новорожденного в ЕАО
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    Акушер заплатит полмиллиона рублей за смерть новорожденного в ЕАО

    11:42  29 Сентября 2017
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    Акушер заплатит полмиллиона рублей за смерть новорожденного в ЕАО

    Биробиджан, 29 сентября. Акушер, из-за небрежности которой погиб новорожденный в Еврейской автономной области, заплатит потерпевшим полмиллиона рублей, сообщили в суде ЕАО.

    Суд приговорил акушера-гинеколога, виновную в гибели младенца во время родов, к 2,5 года ограничения свободы. Кроме того, медик должна заплатить потерпевшим полмиллиона рублей в качестве возмещения морального ущерба, передает «Свободная пресса».

    Акушер признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Напомним, акушер заставила женщину рожать самостоятельно, хотя роженице должны были сделать кесарево. Младенец умер от острой легочно-сердечной недостаточности.

    Акушер заплатит полмиллиона рублей за смерть новорожденного в ЕАО

    Ранее за один день — 19 сентября — в Ростове-на-Дону возбудили два уголовных дела по факту смерти новорожденных детей, передает «Газета.ru».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #смерть #младенец #акушер #еао
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