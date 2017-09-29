Роскосмос показал, как «Протон-М» вывел AsiaSat-9 на геопереходную орбиту

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Москва, 29 сентября. Ракета «Протон-М» вывела на орбиту китайский спутник связи AsiaSat-9. Он успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М», сообщили в Роскосмосе. Кроме того, в микроблоге госкорпорации появилось видео этапов вывода AsiaSat-9.

«Космический аппарат #AsiaSat9 штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите и был принят на управление заказчиком запуска», — говорится в сообщении в Twitter.

Космический аппарат #AsiaSat9 штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите и был принят на управление заказчиком запуска. pic.twitter.com/31txJpeiAM — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 29, 2017

Напомним,это уже третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Ранее еще два успешных пуска состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года, а запуск с КА AsiaSat-9 стал 96-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных российско-американское предприятием ILS (International Launch Services Inc.).