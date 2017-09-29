Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Жителям Мурманской области увеличат социальную доплату к пенсии
Технологии
Роскосмос показал, как «Протон-М» вывел AsiaSat-9 на геопереходную орбиту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роскосмос показал, как «Протон-М» вывел AsiaSat-9 на геопереходную орбиту

    11:27  29 Сентября 2017
    60

    Роскосмос показал, как «Протон-М» вывел AsiaSat-9 на геопереходную орбиту

    Москва, 29 сентября. Ракета «Протон-М» вывела на орбиту китайский спутник связи AsiaSat-9. Он успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М», сообщили в Роскосмосе. Кроме того, в микроблоге госкорпорации появилось видео этапов вывода AsiaSat-9. 

    «Космический аппарат #AsiaSat9 штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите и был принят на управление заказчиком запуска», — говорится в сообщении в Twitter.

    Напомним,это уже третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Ранее еще два успешных пуска состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года, а запуск с КА AsiaSat-9 стал 96-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных  российско-американское предприятием ILS (International Launch Services Inc.).

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #роскосмос #протон-м #asiasat-9
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104835

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29569

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43374

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23890

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9094
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        1464
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9959
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21515
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        12108