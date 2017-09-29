Минобороны РФ опубликовало видео работы российских саперов в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дейр эз-Зор, 29 сентября. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ приступили к разминированию города Дейр эз-Зор.

В министерстве обороны России сообщают, что группы инженерной разведки проводят разминирование дорог, обочин, а также прилегающих зданий на подъездах к Дейр эз-Зору и в его окрестностях для обеспечения безопасности гумконвоев. Военнослужащие используют новейшие образцы российской саперной техники.

Отмечается, что в Сирийскую арабскую республику было переброшено свыше 170 специалистов Международного противоминного центра ВС РФ, порядка 40 единиц специальной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы. На настоящий момент российские саперы проверили порядка 8 километров дорог, 8 строений и около трех тысяч гектаров земли. Уничтожено порядка полутора тысяч взрывных устройств.