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Общество
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Россия
Минобороны РФ опубликовало видео работы российских саперов в Дейр эз-Зоре
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    Минобороны РФ опубликовало видео работы российских саперов в Дейр эз-Зоре

    11:21  29 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео работы российских саперов в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 29 сентября. Саперы Международного противоминного центра ВС РФ приступили к разминированию города Дейр эз-Зор.

    В министерстве обороны России сообщают, что группы инженерной разведки проводят разминирование дорог, обочин, а также прилегающих зданий на подъездах к Дейр эз-Зору и в его окрестностях для обеспечения безопасности гумконвоев. Военнослужащие используют новейшие образцы российской саперной техники.

    Отмечается, что в Сирийскую арабскую республику было переброшено свыше 170 специалистов Международного противоминного центра ВС РФ, порядка 40 единиц специальной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы. На настоящий момент российские саперы проверили порядка 8 километров дорог, 8 строений и около трех тысяч гектаров земли. Уничтожено порядка полутора тысяч взрывных устройств.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дейр эз-зор #сапер
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