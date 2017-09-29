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МИД РФ заподозрил, что США не хотят разгрома ИГ в Сирии
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    МИД РФ заподозрил, что США не хотят разгрома ИГ в Сирии

    11:35  29 Сентября 2017
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    МИД РФ заподозрил, что США не хотят разгрома ИГ в Сирии

    Москва, 29 сентября. Вашингтон, отказываясь от предложения Москвы вместе бороться с террористами, действует так, словно попросту не хочет допускать разгрома террористической группировки ИГИЛ1, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

    «Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии – вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

    Кроме того, замглавы МИД РФ назвал абсурдной ситуацию, при которой внешняя сила, присутствующая на территории Сирии незаконно, без всякого согласия с официальными властями этой арабской страны, начинает определять географические рамки для действий Сирийской арабской армии, бойцы которой при поддержке ВКС РФ освобождают свою страну от террористов.

    «Создается впечатление, что американские партнеры попросту не хотят допускать разгрома ИГИЛ правительственными силами, действующими при поддержке ВКС России», — добавил он.

    Напомним, группировка ИГИЛ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #террористы #вкс рф #саа
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