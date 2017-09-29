Роскомнадзор вызвал представителей CNN из-за нарушений закона о СМИ

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Москва, 29 сентября. Роскомнадзор уличил телеканал CNN International в нарушении российского законодательства о СМИ и вызвал его представителей для разбирательства.

В пресс-службе Управление ведомства по Центральному федеральному округу уточнили, что по итогам рассмотрения административных дел будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания.

Кроме того, представителям CNN вручат предписание об устранении выявленных нарушений.

