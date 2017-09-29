Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса РФ Соколову
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Москва, 29 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта РФ Максиму Соколову.
Как говорится в тексте указа, размещенном на официальном портале правовой информации, Соколову объявлено «дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия».
Документ был подписан главой государства накануне.
Напомним, 27 сентября Владимир Путин объявил Соколову неполное служебное соответствие. Недовольство российского лидера вызвал скандал вокруг компании «ВИМ-Авиа».