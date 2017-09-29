Путин подарил спортплощадку крымскому детскому центру реабилитации

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Симферополь, 28 сентября. Президент Владимир Путин подарил современную спортплощадку Республиканскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, расположенному в Симферополе.

Глава государства Владимир Путин ранее получил от воспитанников учреждения в подарок игрушку-тигренка. В ответ на это российкий лидер распорядился оборудовать место для занятий спортом в реабилитационном центре. По словам вице-премьера крымского правительства Аллы Пашкуновой, поручение выполнено, были задействованы различные источники финансирования проекта, в том числе бюджетные.

Теперь проходящие реабилитацию ребята могут играть на футбольной, баскетбольной площадках, изучать ПДД в специальном городке, заниматься на спортивных тренажерах, здесь же обустроена прилегающая к центру территория. Крымские власти пообещали сделать ремонт основного корпуса к будущему году.