Россия готова к продолжению работы с американцами для урегулирования конфликта в Сирии - МИД РФ

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Москва, 29 сентября. Диалог по борьбе с терроризмом в Сирии зависит от намерений США бороться с «Исламским государством»2.

Позицию РФ озвучил сегодня в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество. Российско-американский диалог на тему нормализации обстановки в Сирии зависит от «степени искренности намерения США бороться с террористами ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»3.

Сыромолотов подчеркнул, что «мы готовы к продолжению работы с американцами в интересах урегулирования сирийского конфликта».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.