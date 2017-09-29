Россия готова к продолжению работы с американцами для урегулирования конфликта в Сирии - МИД РФ
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Москва, 29 сентября. Диалог по борьбе с терроризмом в Сирии зависит от намерений США бороться с «Исламским государством»2.
Позицию РФ озвучил сегодня в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество. Российско-американский диалог на тему нормализации обстановки в Сирии зависит от «степени искренности намерения США бороться с террористами ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»3.
Сыромолотов подчеркнул, что «мы готовы к продолжению работы с американцами в интересах урегулирования сирийского конфликта».
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.