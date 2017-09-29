Ученые нашли главную причину ожирения

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Бразилиа, 29 сентября. Одной из главных причин ожирения является отмирание нейронов, которые отвечают за чувство насыщения, заявили специалисты бразильского Университета Кампинаса.

Эксперты установили, что проблемы ожирения начинаются с головы. Они выявили, что лишний вес может появиться после отмирания нейронов в гипоталамусе, которые отвечают за чувство насыщения. Также одной из основных причин является гибель бактерий в кишечнике. Причем, как подчеркнули ученые, последствия могут быть настолько серьезны, что даже яблоко может добавить лишнего веса.

«Мы задумались, что на первом месте – изменение моделей питания пациента, вызванное сбоями в участках мозга, контролирующих чувство города и насыщения, или изменение микрофлоры в кишечнике», — цитирует «Вечерняя Москва» координатора исследовательского центра по ожирению и сопутствующим заболеваниям Университета Кампинаса Лисио Аугусто Веллозо.

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