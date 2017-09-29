Ученые нашли главную причину ожирения
Бразилиа, 29 сентября. Одной из главных причин ожирения является отмирание нейронов, которые отвечают за чувство насыщения, заявили специалисты бразильского Университета Кампинаса.
Эксперты установили, что проблемы ожирения начинаются с головы. Они выявили, что лишний вес может появиться после отмирания нейронов в гипоталамусе, которые отвечают за чувство насыщения. Также одной из основных причин является гибель бактерий в кишечнике. Причем, как подчеркнули ученые, последствия могут быть настолько серьезны, что даже яблоко может добавить лишнего веса.
«Мы задумались, что на первом месте – изменение моделей питания пациента, вызванное сбоями в участках мозга, контролирующих чувство города и насыщения, или изменение микрофлоры в кишечнике», — цитирует «Вечерняя Москва» координатора исследовательского центра по ожирению и сопутствующим заболеваниям Университета Кампинаса Лисио Аугусто Веллозо.
Ранее шведские ученые придумали, как переработать перья в пищевой продукт, передает «Газета.ru».