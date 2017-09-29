Сирия потребовала от ООН пресечь преступления США: коалиция должна заплатить за свою деятельность в САР

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Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Илья Рогачев заявил, что группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ) в Сирии находится на последней стадии своего существования. И случилось это «ввиду эффективных военных действий, прежде всего со стороны сирийской армии и российских ВКС».

По словам дипломата «Исламскому государству» (запрещено в РФ) «удается выживать, хотя группировка и не процветает так, как это было два года назад», то есть до начала военной операции России в Сирии.

Параллельно с официальным Дамаском и ВКС РФ, проводит свою военную кампанию против ИГ2 (запрещено в РФ) и международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки. Но, несмотря на громкие заявления ее командования, деятельность коалиции в Сирии нельзя назвать эффективной.

Как сообщает информационное агентство SANA, МИД САР в очередной раз обратился в ООН с жалобой на действия коалиции США.

«МИД Сирии направил письма генсеку ООН и председателю Совета Безопасности о продолжении «международной коалицией» во главе с США преступлений и посягательств на сирийский суверенитет и невинных граждан», — говорится в документе.

МИД САР призвал Совет безопасности ООН срочно прекратить преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права в Сирии со стороны международной коалиции, возглавляемую Соединенными Штатами, напомнив, что США и их союзники действуют на территории страны без согласия законного правительства.

Напомним, как сообщали ранее СМИ, авиация международной коалиции вновь нанесла удары по жилому району в провинции Дейр эз-Зор. В результате инцидента погибло трое гражданских и еще пятеро получили ранения. По некоторым данным, в очередной раз коалицией США был применен белый фосфор, запрещенный международными конвенциями.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что американская коалиция в принципе никогда не вела и не ведет войну с террористами:

«Она создана якобы для борьбы с террористами, но это только заявления, реально Соединенными Штатами никогда ничего не делалось для уничтожения боевиков, если только это не касалось укрепления курдов на территории Сирии. Если «Исламское государство» (запрещено в РФ) мешало этому, тогда поддержка в борьбе с терроризмом со стороны США была. Но там, где действовала именно сирийская армия, и где надо было защищать от террористов мирных жителей, американская коалиция ничего для этого не делала».

Эксперт отметил, что американцы, более того, всячески оказывают помощь террористической организации:

«Причем, если раньше они это делали скрытно, подкидывая боевикам оружие или, например, якобы ошибочно нанося удары по сирийской армии, то сейчас, когда «Исламское государство» (запрещено в РФ) доживает последние дни, сразу видно, что коалиция в принципе уже начинает чуть ли не открыто действовать на стороне «Исламского государства»3 (запрещено в РФ)».

По словам нашего собеседника, в той ситуации, которая сложилась на данный момент, коалиция в принципе уже не нужна:

«Сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России нанесла серьезный урон ИГИЛ1 (запрещено в РФ), при этом, не только не пользуясь помощью американцев, а вопреки их противодействию. Фактически война была не просто с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), а с ИГИЛ1 (запрещено в РФ), которому всячески помогала американская сторона».

Цель присутствия коалиции США в Сирии не в том, чтобы бороться с террористами, а в том, чтобы поддерживать и спасать их, что мы сейчас и наблюдаем:

«В нынешних условиях, когда осталось только добить ИГ (запрещено в РФ), действуя всем вместе: и ВКС РФ, и сирийской армии, и западной коалиции, «Исламское государство» (запрещено в РФ) можно было бы просто раздавить, но, тем не менее, сопротивление боевиков еще идет. И будет идти до последнего, потому что планируется образование подпольной террористической сети на территории Сирии. Поэтому американцы никуда и не уходят. Они хотят, чтобы ИГИЛ (запрещено в РФ) перешло в подпольное состояние, чтобы США и дальше можно было вести войну против Башара Асада руками этой террористической организации».

По мнению эксперта, коалиция США не является антитеррористической:

«Это, по сути, протеррористическая коалиция. США пока безнаказанно наносит удары по мирным жителям».

Как считает наш собеседник, необходимо не просто предъявлять США претензии, а заставить их платить по счетам за то, что они сделали в Сирии:

«Вот тогда мы уже будем говорить о том, что террористическая угроза пойдет на убыль. Когда американцы бомбили мирных жителей, они фактически устрашали их, то есть занимались террором. Иными словами США занимаются государственным терроризмом. А ИГИЛ (запрещено в РФ) — это просто продолжение государственной политики Вашингтона за рубежом».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.