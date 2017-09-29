Сирия: Россия доставила гумпомощь в провинции Дамаск, Алеппо и Хомс

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Москва, 29 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели три гуманитарные акции.

Российские военные доставили в населенный пункт Телль-Шенайе провинции Хомс порядка двух тонн продовольственных наборов, жители Хан эш-Шиха провинции Дамаск получили более четырех тонн продуктов. В городе Хмайма-Кебира провинции Алеппо было роздано 1,9 тонны гуманитарного груза.

Специалисты российского Центра за сутки оказали медицинскую помощь ста местным жителям. Соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населенных пунктов Загрин и Кубейбат Абу-эль-Худа в провинции Хама.