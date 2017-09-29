Депутат Швыткин: Роль США в урегулировании сирийского конфликта носит деструктивный характер

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Стратегия Соединенных Штатов Америки по борьбе с «Исламским государством2» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) полностью несостоятельная, рассказал «РИА Новости» заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов. Более того, роль США в урегулировании сирийского конфликта носит деструктивный характер, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Представитель МИД РФ напоминает о событиях годичной давности, когда ударная авиация возглавляемой США международной коалиции в течение нескольких часов «утюжила» позиции правительственной армии Сирии под Дейр эз-Зором.

«Тем самым они обеспечили этой «ошибкой» успешные действия террористов, разрезавших надвое оборону правительственных сил. Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь депутат Швыткин считает, что действительно больших успехов в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке добились Россия, Сирия и Иран.

«Дело в том, что вооруженные силы России и правительственная армия Сирии достигли очень больших результатов в борьбе с радикальными исламистами. Кроме того, Москве надоело смотреть на действия США, которые направлены не на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке и прекращение братоубийственной войны, а на дестабилизацию обстановки и на срыв зон деэскалации. Эти действия идут во вред борьбе с терроризмом», — подчеркивает народный избранник.

Представитель Государственной Думы также отмечает, что Вашингтон намерено отправляет в ряды ИГИЛ1 своих военных специалистов и снабжает их самой современной военной техникой, что негативно сказывается на противостоянии мировому терроризму.

«Именно поэтому мы за необходимость привлечения внимания мирового сообщества к деструктивной роли США в урегулировании сирийского конфликта. Это все, безусловно, назрело. Мы уже привыкли к тому, что американцы трактуют все действия в свою пользу, в угоду своим амбициям и интересам, поэтому я думаю, что они будут отрицать обвинения России и будут говорить о своих «успехах» - столько-то они уничтожили, там продвинулись и т.д. Но вместе с тем, мы понимаем, что роль США в урегулировании сирийского конфликта носит деструктивный характер», — заключил депутат.

Сыромолотов также отметил, что «Исламское государство» и другие орудующие в Сирии радикальные исламисты продолжают получать внешнюю финансовую и техническую поддержку, даже несмотря на предпринимаемые ООН меры. Напомним, ранее стало известно, что самолеты ВКС России совершили в Сирии более 400 боевых вылетов за неделю, уничтожено свыше 1310 объектов международных террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.