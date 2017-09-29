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Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили 1310 объектов боевиков, саперы РФ разминируют Дейр эз-Зор
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    Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили 1310 объектов боевиков, саперы РФ разминируют Дейр эз-Зор

    11:08  29 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили 1310 объектов боевиков, саперы РФ разминируют Дейр-эз-Зор

    Сирия, 29 сентября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили 1310 объектов боевиков. Российские саперы начинают разминирование Дейр эз-Зора. Мирные жители Хомса покидают подконтрольные террористам районы. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    400 боевых вылетов

    Самолеты российских ВКС совершили в САР более 400 боевых вылетов за неделю, было уничтожено 1310 объектов международных террористических группировок, включая «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

    Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили 1310 объектов боевиков, саперы РФ разминируют Дейр-эз-Зор

    Кроме того, российские беспилотники за этот период совершили в САР более 130 боевых вылетов на разведку, в ходе которых было обнаружено свыше 360 объектов террористов. 

    Разминирование Дейр эз-Зора

    Как сообщает российское военное ведомство, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию города Дейр эз-Зор. В первую очередь планируется разминировать дороги, которые ведут к объектам социальной инфраструктуры города, объектам электроснабжения и водоснабжения, а также больницам.

    Сообщается, что группы инженерной разведки и разминирования в настоящий момент очищают дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к городу и его окраинах, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев, которые направлены в Дейр эз-Зор.

    Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили 1310 объектов боевиков, саперы РФ разминируют Дейр-эз-Зор

    Кроме того, по данным Минобороны, в ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, блокираторы радиоуправляемых устройств, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие перспективные образцы техники.

    Покинутые территории

    Более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в провинции Хомс, покинув районы, которые находятся под контролем боевиков. Об этом рассказал журналистам ответственный за процесс примирения в этом поселке Абдул Гани Дауль.

    «В этот поселок вернулось около 60 человек. Ожидается переход еще 100 жителей. Когда пришла армия, они перешли в другой район», — заявил он.

    По словам Дауля, многие под давлением боевиков были вынуждены принимать участие в незаконных вооруженных формированиях. Однако благодаря государственной программе будут амнистированы. Программа «нормализации статуса населения» развернута при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #ракка
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