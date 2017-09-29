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Российский космонавт снял красивое видео о полете над Землей
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    Российский космонавт снял красивое видео о полете над Землей

    11:02  29 Сентября 2017
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    Российский космонавт снял красивое видео о полете над Землей

    Москва, 29 сентября. Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в Instagram красивое видео, снятое им с борта Международной космической станции (МКС).

    По словам космонавта, ролик был смонтирован из множества фотографий, поставленных в ряд и снятых со скоростью один кадр в секунду. Хронометраж видео составил чуть больше минуты.

     

    Как насчёт кругосветного путешествия перед сном? ???????? //Многие из Вас спрашивают, что здесь за вспышки, и реальная ли это скорость пролета Станции. Обо всем по порядку. Вспышки - это гроза, в начале видео она над Аргентиной и Бразилией, а в середине - над Италией. И таймлепс это не видео, а много фотографий, поставленных в ряд (сняты со скоростью кадр в секунду). Так получается лучше качество! How about a round-the-world trip? ???????? #планета #земля #planet #earth #мкс #космос #space #natgeo #natgeoru #iss #instagram #instagramrussia

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    Рязанский пригласил пользователей совершить с ним «кругосветное путешествие» и увидеть, как выглядит наша планета с высоты 400 км собственными глазами.

    По словам космонавта, вспышки, которые видны на поверхности Земли, представляют собой грозу, сообщает «Ридус».

    Подписчики Сергея Рязанского не смогли остаться равнодушными к прекрасному видео. Многие поблагодарили космонавта за подаренную возможность посмотреть на Землю из космоса.

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    Автор: Дима Оленин
    #видео #космонавт #рязанский
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