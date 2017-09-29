Российский космонавт снял красивое видео о полете над Землей

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Москва, 29 сентября. Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в Instagram красивое видео, снятое им с борта Международной космической станции (МКС).

По словам космонавта, ролик был смонтирован из множества фотографий, поставленных в ряд и снятых со скоростью один кадр в секунду. Хронометраж видео составил чуть больше минуты.

Рязанский пригласил пользователей совершить с ним «кругосветное путешествие» и увидеть, как выглядит наша планета с высоты 400 км собственными глазами.

По словам космонавта, вспышки, которые видны на поверхности Земли, представляют собой грозу, сообщает «Ридус».

Подписчики Сергея Рязанского не смогли остаться равнодушными к прекрасному видео. Многие поблагодарили космонавта за подаренную возможность посмотреть на Землю из космоса.