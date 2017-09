Российский космонавт снял красивое видео о полете над Землей

Как насчёт кругосветного путешествия перед сном? ???????? //Многие из Вас спрашивают, что здесь за вспышки, и реальная ли это скорость пролета Станции. Обо всем по порядку. Вспышки - это гроза, в начале видео она над Аргентиной и Бразилией, а в середине - над Италией. И таймлепс это не видео, а много фотографий, поставленных в ряд (сняты со скоростью кадр в секунду). Так получается лучше качество! How about a round-the-world trip? ???????? #планета #земля #planet #earth #мкс #космос #space #natgeo #natgeoru #iss #instagram #instagramrussia

