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«Джебхат ан-Нусра» нарушила режим перемирия в провинции Хама — Минобороны РФ
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    «Джебхат ан-Нусра» нарушила режим перемирия в провинции Хама — Минобороны РФ

    10:54  29 Сентября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» нарушила режим перемирия в провинции Хама — Минобороны РФ

    Москва, 29 сентября. Министерство обороны России сообщило об 11 случаях нарушений режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    По данным российского военного ведомства нарушения режима прекращения боевых действий за минувшие сутки зафиксированы в провинциях Хама (1), Даръа (1), Алеппо (3), Дамаск (2) и Хомс (4). Мониторинговая группа Турции сообщает о шести нарушениях в провинциях Латакия, Идлиб и Дамаск.

    Беспорядочную стрельбу в данных регионах открывали боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1» (запрещены в России). Минобороны РФ расценивает обстановку в зонах деэскалации конфликта как стабильную.

    «Джебхат ан-Нусра» нарушила режим перемирия в провинции Хама — Минобороны РФ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #перемирие #джебхат ан-нусра
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