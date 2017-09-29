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Новый пассажирский самолет России и Китая получил наименование
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    Новый пассажирский самолет России и Китая получил наименование

    11:24  29 Сентября 2017
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    Новый пассажирский самолет России и Китая получил наименование

    Шанхай, 29 сентября. Семейство широкофюзеляжного пассажирского самолета нового поколения, созданного Объединенной авиастроительной корпорацией и Китайской корпорацией гражданского авиастроения, получил официальное наименование CR 929.

    Церемония присвоения наименования состоялась в Шанхае. Базовая версия дальнемагистрального воздушного судна будет обозначаться как CR 929–600. Она рассчитана на 280 пассажиров. Старшая версия для перевозки 320 человек будет называться CR 929–700, а младшая — CR 929–500 (230 человек).

    Буквы наименования означают названия стран, которые участвовали в создании самолета, на английском языке (С – China, R – Russia), а также первые две буквы названия совместного предприятия России и Китая — CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).

    Разработка самолета началась в 2013 году. В мае 2017 года в Шанхае было открыто совместное российско-китайское предприятие, которое будет управлять программой лайнера, способного совершать полеты на расстояние до 12 тысяч километров.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #самолет #китай #cr929
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