Новый пассажирский самолет России и Китая получил наименование

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Шанхай, 29 сентября. Семейство широкофюзеляжного пассажирского самолета нового поколения, созданного Объединенной авиастроительной корпорацией и Китайской корпорацией гражданского авиастроения, получил официальное наименование CR 929.

Церемония присвоения наименования состоялась в Шанхае. Базовая версия дальнемагистрального воздушного судна будет обозначаться как CR 929–600. Она рассчитана на 280 пассажиров. Старшая версия для перевозки 320 человек будет называться CR 929–700, а младшая — CR 929–500 (230 человек).

Буквы наименования означают названия стран, которые участвовали в создании самолета, на английском языке (С – China, R – Russia), а также первые две буквы названия совместного предприятия России и Китая — CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).

Разработка самолета началась в 2013 году. В мае 2017 года в Шанхае было открыто совместное российско-китайское предприятие, которое будет управлять программой лайнера, способного совершать полеты на расстояние до 12 тысяч километров.